Colisão entre pesado e ligeiro provoca um morto em Penamacor

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de uma colisão, esta segunda-feira, entre um veículo pesado e um ligeiro de passageiros, em Penamacor.

A vítima mortal era uma mulher de cerca de 70 anos que seguia na viatura ligeira de passageiros, sendo que o outro ocupante do veículo (um homem também na casa dos 70 anos) ficou com ferimentos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco..

O acidente ocorreu cerca das 9.18 horas, na Estrada Nacional 233, na variante de Penamacor, e tratou-se de uma colisão entre um veículo pesado de transporte de madeira e uma viatura ligeira.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Penamacor, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR, num total de 12 operacionais e cinco viaturas.