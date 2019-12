Mulher de 94 anos morre em incêndio numa casa em Penamacor

Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 94 anos morreu esta quarta-feira na freguesia de Salvador, Penamacor, na sequência de um incêndio que consumiu parcialmente a habitação onde residia, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o incêndio ocorreu apenas numa divisão da habitação, parte da sala, desconhecendo-se as causas que estiveram na sua origem.

O alerta foi dado às 14.10 horas.

No local, estiveram os bombeiros de Penamacor, com três veículos e oito operacionais, uma viatura da GNR com dois militares e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco.