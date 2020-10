Penamacor paga totalidade das propinas aos alunos do concelho no ensino superior

JN/Agências Hoje às 14:56 Facebook

A Câmara Municipal de Penamacor vai pagar a totalidade das propinas a todos os alunos do concelho que frequentem o ensino superior, bem como as refeições escolares às crianças até ao quarto ano.

Estas medidas estão inscritas no Regulamento Municipal de Apoio à Educação, que foi aprovado por unanimidade, na quarta-feira, na sessão da Assembleia Municipal de Penamacor.

O documento que também mantém outros apoios que já estavam em vigor, como o pagamento dos livros para todos os alunos até ao 12.º ano de escolaridade e os transportes gratuitos para todos.

"Temos aqui um reforço financeiro considerável, mas queremos primar para que todos os agregados familiares, que tenham crianças no nosso concelho, tenham condições ao melhor nível do que há no país e se calhar muito melhor do que nas grandes áreas urbanas", frisou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, António Luís Beites.

O alargamento destes apoios prevê o pagamento das propinas para todos os alunos, em todos os anos do curso, seja licenciatura ou mestrado integrado, sendo que até aqui o valor só era pago no primeiro ano da universidade.

A atribuição do apoio será feita mediante apresentação de candidatura e os jovens alunos terão de transitar de ano para continuarem a ser abrangidos após o primeiro ano.

O número de abrangidos ainda não está definido e dependerá no número que ingressem nas instituições de ensino superior, mas António Luís Beites garante que a autarquia terá forma de acomodar este investimento em "prol das famílias".

A autarquia também passará a pagar as refeições escolares aos alunos do concelho até ao quarto ano de ensino, incluindo as crianças que frequentam infantário e o pré-escolar.

António Luís Beites destacou a importância de a autarquia estar a assegurar despesas que pesam muito nos orçamentos familiares e adiantou que o reforço do investimento para as refeições escolares ronda os 100 mil euros e abrangerá cerca de 150 crianças.