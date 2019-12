Tradição do madeiro de volta a Penamacor

Hoje às 20:08 Facebook

A população de Penamacor começou, este fim de semana, a preparar a chegada do Natal com a tradição do madeiro.

Na tarde de hoje, a população saiu à rua para saudar o cortejo de tratores, nos quais os jovens do ano, empoleirados nos troncos, atiram à rebatina os frutos do ramo de laranjeira que a praxe manda trazer, cantando acompanhados à concertina.

A madeira começou a arder, mas em honra à Senhora do Incenso, Na noite de 23, o grande monte de madeira, hoje depositado no adro da igreja, é ateado e mantém-se aceso durante vários dias. Depois da ceia de Natal, a população reúne-se em redor da fogueira, num gesto ritual de fraterno encontro.