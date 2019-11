Colisão no IC8 provoca dois feridos graves em Proença-a-Nova

Hoje às 20:58 Facebook

Cinco pessoas ficaram esta terça-feira feridas, duas delas com gravidade, numa colisão entre dois veículos ligeiros no Itinerário Complementar 8 (IC8), próximo de Proença-a-Nova, que está cortado nos dois sentidos, informou a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o acidente ocorreu pelas 18:41, quando duas viaturas ligeiras, uma de passageiros e outra de mercadorias, colidiram.

"A colisão registou-se junto a Peral, no concelho de Proença-a-Nova, ao quilómetro 137,2, e os feridos foram transportados para o Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco", afirmou à agência Lusa fonte do CDOS.

Para o local foram mobilizadas duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, de Castelo Branco e de Abrantes, quatro veículos da GNR com sete militares, uma viatura da Infraestruturas de Portugal, concessionária da via, e cinco veículos com 21 operacionais das corporações de bombeiros de Proença-a-Nova, Sertã e Vila Velha de Ródão.

Pelas 20.20 horas, o IC8 encontrava-se ainda cortado nos dois sentidos.