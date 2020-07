Funeral de bombeiro de Proença-a-Nova realiza-se na terça-feira

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

O funeral do bombeiro de Proença-a-Nova Diogo Dias, que morreu no sábado durante o incêndio que deflagrou no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, realiza-se na terça-feira, às 15 horas, informou esta segunda-feira o município.

O funeral realiza-se na terça-feira, às 15 horas, na Igreja do Peral, no concelho de Proença-a-Nova, afirmou esta segunda-feira à agência Lusa o presidente da Câmara, João Lobo.

Diogo Dias, bombeiro de 21 anos, morreu no sábado, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros.

O jovem era natural do Vale da Mua, localidade próxima do Peral, referiu o autarca.

Segundo João Lobo, a cerimónia vai contar com um ritual fúnebre "próprio", por o jovem bombeiro ter morrido no combate ao incêndio, tendo já sido confirmada a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O incêndio que deflagrou no sábado foi dado como dominado esta segunda-feira de manhã.