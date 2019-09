Hoje às 17:10 Facebook

Um homem de 72 anos desapareceu esta segunda-feira, na localidade de Murteirinha, em Proença-a-Nova, onde se encontrava a passar férias com a família, informou a GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, o homem, com 1,65 m de altura e de cabelo grisalho, está desaparecido desde as 14 horas de segunda-feira e o caso foi comunicado pelos próprios familiares às autoridades.

