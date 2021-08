Fez cem anos infetado com covid-19 durante um surto mas teve direito a parabéns e a bolo

Patrícia Martins Hoje às 11:18 Facebook

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova está a enfrentar um momento difícil, com um surto de covid-19 a atingir mais de cem utentes e duas dezenas de funcionárias, mas, ainda assim, é possível manter uma certa normalidade no funcionamento da instituição. Na segunda-feira, um dos utentes que está infetado, José Moreira, completou cem anos e os funcionários fizeram questão de assinalar a data.

Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia vestiram o equipamento de proteção individual, colocaram as máscaras e cantaram os parabéns ao centenário, que se encontra estável, por já ter a vacinação contra a covid-19 completa. "De uma maneira simples cantamos os parabéns ao senhor José Moreira que fazia 100 anos", escreveu Belita Piedade, uma trabalhadora do estabelecimento, num grupo de Facebook, partilhando uma fotografia do momento.

Segundo os últimos dados disponíveis, a IPSS de Proença-a-Nova enfrenta um surto de covid-19, que já fez cinco mortes, com um total de 153 casos ativos, sendo que 127 são utentes e 26 funcionários da instituição. Numa nota da câmara municipal, revela-se que "na sua maioria, os utentes encontram-se estáveis e com expectativa de evolução favorável, estando sempre acompanhados de forma próxima e cuidada".

Proença-a-Nova é o concelho português com a taxa de incidência mais alta do país, 1947 casos ativos por 100 mil habitantes registados em 14 dias.