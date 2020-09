Quatro bombeiros feridos em carro atingido pelas chamas em Proença-a-Nova

João Pedro Campos Hoje às 17:01 Facebook

Quatro bombeiros ficaram feridos, dois deles com gravidade, durante o incêndio em Proença-a-Nova, este domingo.

O carro onde seguiam foi atingido pelas chamas, tendo sido ativado o helicóptero do INEM para os dois bombeiros com queimaduras mais graves.

Com 201 operacionais, apoiados por 59 veículos e nove meios aéreos, o fogo no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, está a consumir uma zona de mato desde as 13.43 horas.

O comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, Francisco Peraboa, disse à Lusa que este incêndio tem uma frente "muito ativa" que "não está a ceder", mas para já não está a pôr em risco aldeias ou habitações.

O comandante sublinhou que as condições atmosféricas não estão a facilitar o combate, que está ainda a ser auxiliado por seis máquinas de rasto.