Capotamento de trator faz um morto no concelho da Sertã

Um homem morreu, esta quinta-feira, quando o trator que conduzia capotou em Santa Rita, concelho da Sertã.

O alerta para o acidente chegou às autoridades às 20.40 horas, tendo o médico da viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar de Coimbra, que se deslocou ao local, declarado o óbito.

Oito veículos com 22 operacionais, dos Bombeiros de Cernache do Bonjardim, GNR e INEM, estiveram nas operações de socorro, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo de Branco.

Fonte da GNR referiu à Lusa que a vítima mortal tinha 69 anos.