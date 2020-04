Comandante do destacamento da GNR da Sertã infetado com Covid-19

Alexandre Panda Ontem às 22:17 Facebook

O comandante do destacamento da GNR da Sertã foi testado positivo ao teste da Covid-19, deixando os militares que trabalham naquelas instalações apreensivos.

Até este domingo à noite, os militares que tiveram contacto direto com o oficial não tinham sido enviados para quarentena profilática.

O tenente recebeu os resultados dos testes este domingo e foram comunicados à GNR. Uma vez que os militares daquele posto efetuaram, no sábado, uma detenção por violência doméstica, o suspeito foi encaminhado para realizar testes ao novo coronavirus. Mas de acordo com relatos feitos ao JN, aos militares que tiveram contacto direto com o oficial e com o detido não tinha sido dada ordem para a realização dos testes, este domingo à noite. Os militares daquele destacamento foram contactados pelo centro clínico da GNR, que os mandou vigiar o aparecimento de eventuais sintomas, continuando a trabalhar.

Entretanto, os resultados dos testes efetuados ao militar de Vila do Bispo que deteve uma turista italiana por esta lhe ter cuspido alegando ter a Covid-19 foram este domingo conhecidos e deram negativos. O GNR tinha detido a mulher e o companheiro que estavam a agredir-se mutuamente num parque de estacionamento de um supermercado, na última quarta-feira. Na altura, quatro GNR foram colocados de quarentena preventiva.