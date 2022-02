Despiste de trotinete causa dois feridos. Um dos jovens evacuado de helicóptero

Dois homens de 20 anos ficaram feridos esta manhã num despiste de trotinete na Sertã. Uma dos jovens sofreu ferimentos graves e vai ser evacuado de helicóptero.

Um homem de cerca de 20 anos sofreu ferimentos considerados graves num despiste de trotinete, esta manhã, na localidade de Portela de Serris, a cerca de cinco quilómetros da Sertã.

A gravidade dos ferimentos motivou a chamada do helicóptero do INEM, que aterrou na Sertã cerca das 8.35 horas da manhã desta quinta-feira. O jovem vai ser transportado para um hospital da região, em princípio, para Coimbra, dependendo da avaliação que for feita pela equipa do "heli"

Um outro ferido, considerado ligeiro, recebeu tratamento no local e recusou transporte ao hospital.

O despiste, cujo alerta foi recebido às 7.25 horas, mobilizou 21 operacionais, 17 no terreno e quatro no helicóptero, e um total de 11 meios, entre Bombeiros da Sertã, GNR e INEM, informou o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco.