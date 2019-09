Ontem às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio de grandes dimensões que lavra no concelho da Sertã está a ceder ao combate "com lentidão".

"O incêndio está a ceder aos meios de combate, com lentidão, devido à orografia do terreno. Estão [os meios] a conseguir dominar as áreas ativas, sendo que ardem com mais intensidade dois dos seis setores do incêndio", explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Na localidade de Cumeada, as pilhas de madeira armazenadas no exterior de uma fábrica foram atingidas pelas chamas, sem que as instalações estejam em perigo: "A fábrica está protegida", adiantou.

A mesma fonte disse ainda que aguardam pela chegada ao teatro de operações de mais meios que, posteriormente, irão ser posicionados no terreno.

O incêndio florestal deflagrou pelas 14.50 horas, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã, e até ao momento não há localidades em perigo nem houve a necessidade de efetuar quaisquer evacuações.

Durante o combate às chamas, seis bombeiros e um civil sofreram ferimentos.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 21:45 estavam no terreno a combater as chamas 518 operacionais, apoiados por 159 viaturas.