Aldeia na Sertã sem telecomunicações desde os incêndios de 2017

A aldeia de Marinha de Vale do Carvalho, no concelho da Sertã, está sem telefone e internet desde outubro de 2017, quando um incêndio destruiu as telecomunicações, disse o presidente do município.

"A aldeia de Marinha de Vale do Carvalho, na freguesia de Troviscal, ainda não tem ao dia de hoje a situação resolvida e as cerca de 20 pessoas que ali habitam continuam sem internet e sem telefone fixo, pelo que têm feito chegar os seus protestos quer junto da Câmara Municipal, quer à Junta de Freguesia, quer à própria Altice, no sentido de se encontrar uma solução e resolver este problema", disse José Farinha Nunes à Lusa.

