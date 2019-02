Aldeias vizinhas da Sertã às turras com limites do território

Célia Domingues Hoje às 13:44 Facebook

Na Sertã há uma história que tem aquecido em lume brando, mas que pode vir a escaldar. Duas freguesias vizinhas - Carvalhal e Castelo - estão em tribunal a lutar por um pedaço do território.

Tudo alegadamente por culpa de um erro da Carta Administrativa Oficial de Portugal que, segundo dizem os do Carvalhal, lhes tirou 104 hectares (área equivalente ao mesmo número de campos de futebol), ao traçar os limites das duas freguesias em 2015. Nesses 104 hectares há muito mato, mas também existem dois lugares - Lameira e Ramalhos - onde vivem 23 pessoas. Ou seja, segundo a Carta Administrativa, habitam na freguesia do Castelo, mas votam no Carvalhal.

"Mas isto tem algum jeito? Eu sou da freguesia do Castelo, mas os do Carvalhal têm razão. Não se pode agora alterar aquilo que até os mais antigos sempre conheceram assim: a freguesia do Castelo vai só até ali. Há registos de nascimentos que provam isso". Maria Helena Silva, do alto dos seus 70 anos, enfrenta sem medo e com argumentos a polémica que colocou a Sertã na ribalta.