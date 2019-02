Hoje às 19:25 Facebook

O Centro de Assistência Social da Freguesia do Troviscal, que iniciou em 2016 a construção de um lar de idosos com capacidade para 32 utentes, com verbas próprias, enfrenta agora dificuldades para conseguir concluir aquele projeto.

O orçamento global ronda um milhão e meio de euros e, apesar de não haver estimativa para entrada em funcionamento, a IPSS não desiste pois "a esperança é a última a morrer".

