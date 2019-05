Despiste de camião com acetona corta trânsito no IC8

Francisco Pedro Hoje às 11:58 Facebook

O despiste de um camião-cisterna, carregado com acetona, obrigou esta manhã ao corte do trânsito no IC8, na Ponte do Cabril, concelho da Sertã, para remoção do veículo e contenção do químico que transportava. Não há vítimas a registar.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta foi dado às 10.03 horas. As autoridades procederam de imediato à interrupção do trânsito, desviando os automobilistas para a Estrada Nacional 2.

Na sequência do despiste registou-se derrame de acetona, mas "já foi feita a contenção e a situação está controlada", adiantou a mesma fonte.

Às 11.45 horas permaneciam no teatro de operações elementos dos bombeiros de Pedrógão Grande e Sertã, e da GNR, num total de 32 operacionais, auxiliados por 12 viaturas.