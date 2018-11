Despiste de camião com materiais perigosos fecha o IC8

JN Hoje às 22:21 Facebook

O despiste de um camião que transportava materiais perigosos levou ao corte do IC8 na Sertã esta noite de domingo. O acidente provocou um ferido ligeiro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o acidente ocorreu ao quilómetro 106.6 deste itinerário complementar, na zona da Sertã. Segundo a mesma fonte, a cisterna acabou por cair do viaduto, levando ao corte da via entre o nó da Zona Industrial e o nó da Senhora dos Remédios. O desvio do trânsito esteve a cargo da GNR que encaminhou as viaturas pelas estradas alternativas.

Ao local acorreram a GNR e os bombeiros da Sertã, estes últimos com 14 elementos apoiados por quatro viaturas. Também foram chamados os Sapadores de Coimbra para proceder à trasfega do material - hipoclorito solúvel. O alerta foi dado pelas 19.49 horas.

O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros, que não inspiravam cuidados, e recusou ser transportado para o hospital.