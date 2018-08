Homem morre em acidente de trator na Sertã

28 Maio 2018 às 10:37 Facebook

Twitter

Um homem morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator agrícola em Viseu Fundeiro, freguesia do Carvalhal, concelho da Sertã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, a vítima tinha 80 anos e o alerta para o acidente foi dado às 8.06 horas.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Sertã com sete operacionais e duas viaturas, a Viatura de Emergência Médica e de Reanimação de Coimbra, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Avelar e a GNR.