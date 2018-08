Motociclista morre em despiste na Sertã

Ontem às 20:21 Facebook

Um homem de 38 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste de um motociclo, no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco.

O acidente ocorreu às 16.17 horas, na localidade de Fonte Fria, freguesia de Castelo, concelho da Sertã, disse à agência Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim, com sete elementos e dois veículos, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Avelar (concelho de Ansião) e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Centro Hospitalar de Coimbra, bem como a GNR.