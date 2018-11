SEPNA detetou estação elevatória como foco de poluição da Ribeira do Amioso

Hoje às 17:25 Facebook

Foi em meados de outubro que a Ribeira do Amioso, afluente da Ribeira da Sertã, se cobriu de um manto de espuma branco, cujos resíduos se desconheciam bem como a fonte poluidora.

Na altura, o caso foi entregue à GNR, mais precisamente ao SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), que fez as devidas investigações. Após recente contacto com o Destacamento Territorial da Sertã, o nosso jornal confirmou que a culpabilidade foi atribuída à estação elevatória da Sertã e que se tratavam de águas residuais.

