Sertã valoriza madeira da invasora acácia para a combater

A acácia, espécie classificada como invasora, tem vindo a crescer no país. Para combater a invasão, na Sertã, pensa-se em formas de aplicar a madeira. Guitarras elétricas e mobiliário urbano são exemplos de usos da madeira que potenciam o seu abate.

No percurso até um pequeno espaço de lazer que está a ser construído a dois quilómetros da Barragem do Cabril, no concelho da Sertã, o caminho é por vezes ladeado de acácias que crescem de forma descontrolada. "Já davam uns bons bancos", comenta Alfredo Dias, vice-presidente do Centro de Inovação e Competências da Floresta (serQ), instituição sediada na Sertã, que tem trabalhado a aplicação da madeira de acácias.

