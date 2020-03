Farmacêutica Cann10 recebe primeiro parecer positivo do Infarmed para cultivo de canábis

Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Já surgiu luz ao fundo do túnel quanto ao processo para instalação de unidade da multinacional Cann10, que pretende produzir farmacêuticos à base de medical cannabis sativa, no concelho de Vila de Rei, em Castelo Branco. O investimento, anunciado em novembro de 2018, conseguiu o primeiro parecer positivo por parte do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, no sentido de permitir o cultivo, importação e exportação.

O anúncio foi feito esta terça-feira, 17 de março, pela Câmara Municipal de Vila de Rei, referindo que graças a este parecer a multinacional Cann10 "pode avançar para a implementação de uma unidade fabril em Vila de Rei", na Zona Industrial do Souto. Ainda assim, a empresa aguarda um último parecer, agora em fase de análise, em relação ao "pedido para a transformação de canábis em produtos farmacêuticos".

Leia mais em Médiotejo.net