O Parque de Feiras de Vila de Rei vai receber, a 7 e 8 de junho, grandes nomes do panorama musical nacional, com a realização da 16.ª edição do Festival Rock na Vila, organizado pelo Município Vilarregense.

Piruka é cabeça de cartaz na noite de sexta-feira, dia 7 de junho.

