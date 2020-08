Motociclista de 17 anos ferido com gravidade em acidente em Vila de Rei

Inês Banha Hoje às 22:50 Facebook

Um rapaz de 17 anos ficou, esta segunda-feira à noite, ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma ligeiro de passageiros na localidade de Relva do Boi, concelho de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco.

O jovem seguia no motociclo e foi a única vítima do acidente, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta foi dado pelas 20.10 horas e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila de Rei, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a GNR.