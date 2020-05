Vila de Rei entrega vouchers para serem usados no comércio local

Hoje às 18:37 Facebook

A Câmara de Vila de Rei vai entregar vouchers de 50 euros a todos os profissionais que estiveram ao serviço durante o estado de emergência para serem descontados no comércio tradicional. A iniciativa, que visa dinamizar a economia local, abrange também as pessoas que, sendo recenseadas em Vila de Rei, cumpriram serviços na linha da frente noutros concelhos.

"A medida destina-se a dar um apoio direto à economia local, com a atribuição de um voucher de 50 euros a cada um dos profissionais de saúde, elementos de segurança, forças armadas e prestadores de erviços de apoio social e em lares residenciais que estiveram ao serviço durante o estado de emergência para serem utilizados exclusivamente no comércio local", revelou o presidente da autarquia do distrito de Castelo Branco.

De acordo com Ricardo Aires, a esta medida, que vai abranger entre 400 a 500 pessoas e que "implicará um investimento direto na ordem dos 20 mil a 25 mil euros para ser usado no comércio tradicional", junta-se ainda "um apoio extraordinário de 1.500 euros à corporação dos bombeiros locais e às Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho e por cada uma das seis Estruturas Residenciais Para Idosos, o que implica mais cerca de 10 mil euros" a serem injetados na economia local.

