Vila de Rei: passadiços do Penedo Furado vão ter novo miradouro e baloiço panorâmico

A obra de construção dos passadiços do Penedo Furado, em Vila de Rei, Castelo Branco, vai entrar na sua reta final, com a concretização do último troço. Esta nova empreitada inclui a construção de um novo miradouro e a criação de um baloiço panorâmico, bem como ligação para possibilitar fazer o percurso envolvente de forma circular.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila de Rei refere que os trabalhos da terceira fase devem arrancar "em breve", concluído o período de consulta prévia e fase de apresentação de propostas. A obra tem um prazo de execução de cinco meses.

Em simultâneo encontram-se a decorrer "a bom ritmo" os trabalhos da segunda fase, que vão ligar o término atual ao miradouro das Fragas do Rabadão, pelo que o acesso aos miradouros se encontra condicionado à medida que os trabalhos vão avançando no terreno.

