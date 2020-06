Vila de Rei promove passeio interpretativo em busca do Ouro Romano do Codes

Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Zêzeretrek, com o apoio do Município de Vila de Rei, vai dinamizar, no dia 27 de junho, o passeio interpretativo "O Ouro Romano do Codes", uma iniciativa que pretende lembrar como era feita a exploração mineira que, durante quase um século, foi desenvolvida na região. A ação é sujeita a inscrição.

Com início marcado para as 10 horas, na aldeia de Lousa, a iniciativa inclui um passeio interpretativo da geologia, fauna e flora locais, com cerca de 5 quilómetros de distância e nível de dificuldade baixo/médio. Haverá também almoço com produtos regionais e, da parte da tarde, uma ação de aprendizagem da técnica da bateada, utilizada pelos romanos na procura de ouro.

Em tempos recuados e de acordo com os vestígios mais antigos que existem na área do concelho, terão sido os Celtas e depois os Romanos os primeiros habitantes da região de Vila de Rei.

Leia mais em Médiotejo.net