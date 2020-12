Vila de Rei promove recolha de fotografias antigas sobre tradições, usos e costumes

Hoje às 18:17 Facebook

O Município de Vila de Rei, em Castelo Branco, encontra-se a promover uma recolha de fotografias antigas junto da população do concelho, imagens que retratem diferentes usos, costumes, locais ou festividades de outros tempos, que ressalvem a história, a cultura e o património vilarregenses.

As fotografias vão ser apenas cedidas em empréstimo para cópia digital, sendo depois devolvidas aos seus detentores. Tal tem por objetivo aumentar e apetrechar o arquivo fotográfico do município, preservando a memória coletiva do concelho.

