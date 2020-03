Colisão na A23 causa um morto e dois feridos em Vila Velha de Ródão

JN/Agências Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 60 anos morreu este domingo, em Fratel, Vila Velha de Ródão, numa colisão entre um camião e um carro, que provocou ainda um ferido grave e outro ligeiro.

O acidente ocorreu cerca das 11.30 horas, ao quilómetro 77 da A23, junto à localidade de Fratel, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco à agência Lusa. Os dois feridos, um dos quais em estado grave, foram encaminhados para o hospital de Castelo Branco.

No local do acidente, que ainda se encontra em resolução, estiveram 20 elementos das corporações dos bombeiros de Vila Velha do Ródão e do Gavião, e ainda a GNR e representantes da concessionária da autoestrada.