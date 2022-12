Despiste de ligeiro de passageiros provoca dois mortos em Vila Velha de Ródão

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

Um despiste na Estrada Municipal 553 (EM 553), no concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, causou hoje duas vítimas mortais, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o despiste de uma viatura ligeira de passageiros foi dado às 14:50.

"O acidente ocorreu na EM 553, ao quilómetro 9,5, sendo que a viatura estava fora da estrada, num declive acentuado", afirmou.

A mesma fonte adiantou que as duas vítimas mortais são um homem e uma mulher, de 71 e de 81 anos, respetivamente.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco e as duas vítimas foram transportadas para o Gabinete Médico-Legal do Hospital Amato Lusitano (HAL).

As operações de socorro mobilizaram meios e operacionais dos bombeiros de Castelo Branco, com três viaturas e nove operacionais, duas viaturas da GNR com quatro militares e a VMER de Castelo Branco.