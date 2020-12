Incêndio em habitação faz dois desalojados em Vila Velha de Ródão

Luís Antunes Hoje às 22:18 Facebook

Um incêndio urbano, na tarde desta quinta-feira, em Fratel, concelho de Vila Velha de Ródão, fez dois desalojados.

As chamas, que começaram no primeiro andar de uma habitação familiar, estenderam-se ao piso inferior, e deixaram a casa inabitável.

O casal, homem de 55 anos e a mulher de 50, foram temporariamente alojados no centro de dia da localidade. A origem do incêndio, dominado às 18.50 horas, é para já desconhecida.

No local estiveram 17 operacionais e sete viaturas pertencentes aos Bombeiros de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e ainda uma patrulha da GNR.