Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois grifos recuperados no Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco (CERAS) foram libertados no monumento natural das Portas de Ródão.

"As aves foram libertadas no monumento natural das Portas de Ródão, onde existe uma colónia desta espécie (Gyps fulvus), tendo sido marcadas com anilha metálica e marcas alares, que permitirão o seu seguimento", lê-se no comunicado.

Leia mais em Jornal do Fundão