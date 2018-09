Oito meios aéreos combatem fogo em Vila Velha de Ródão

Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Oito meios aéreos e 150 bombeiros combatiam, às 15.30 horas desta quinta-feira, um incêndio florestal em Vila Velha de Ródão.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 14.07 horas. As chamas lavram numa zona de mato e de pinhal na zona de Vale do Cobrão.

"O combate está a evoluir favoravelmente", afirmou.

No terreno estavam, às 15.25 horas, 151 operacionais, que contam com o apoio de 37 viaturas e oito meios aéreos, quatro deles pesados.