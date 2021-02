Pais acusam creche de ter queimado bebé de cinco meses

Sandra Ferreira Hoje às 09:19 Facebook

Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão abriu um inquérito interno para apurar os factos, mas alega que, segundo a funcionária, a menina não foi ferida enquanto estava ao cuidado da instituição.

Um casal apresentou queixa no Ministério Público contra a Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Vila Velha de Ródão, alegando que a filha de cinco meses sofreu queimaduras de segundo grau quando estava aos cuidados da creche da instituição, no dia 9.

A menina foi assistida no centro de saúde local, no Hospital de Castelo Branco e transferida para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra, onde teve alta no dia seguinte.