Rede de gás natural chega a 500 famílias e mais empresas de Vila Velha de Ródão

Cerca de 500 habitações e empresas de pequena e média dimensão de Vila Velha de Ródão já têm acesso à rede de distribuição de gás natural.

A chegada da rede de distribuição de gás natural ao núcleo urbano de Vila Velha de Ródão "é um passo muito significativo para as famílias permitindo-lhes aceder a uma rede mais amiga do ambiente e com todo o conforto que lhe é inerente", defende o autarca Miguel Ferro Pereira, citado num comunicado conjunto com a Beiragás, empresa do grupo GGND responsável pela instalação da rede.

"Para as empresas de pequena e média dimensão é também uma excelente oportunidade que vem reforçar e contribuir para um incremento na competitividade", acrescenta o presidente da Câmara.

Esta solução energética chegou em 2009 às grandes indústrias do concelho e agora foi possível aproveitar parte da infraestrutura existente para alargar a rede.

A Beiragás e a autarquia sublinham que esta é "uma fonte de energia mais económica, cómoda, segura e amiga do ambiente" com a redução de emissões de CO2. E acrescentam que, "quando comparado com o consumo de gás de garrafa" há "uma poupança média de cerca de 200 euros" por ano na fatura.

"O investimento global no projeto até 2021 foi de cerca 1,5 milhões de euros, aos quais se somará mais um milhão de euros até 2027", lê-se no comunicado conjunto. Além disso, "a nova rede está preparada para receber gases renováveis, como o biometano e o hidrogénio".

Este projeto "traz um enorme benefício para as pequenas e médias empresas e famílias, do ponto de vista económico e ambiental, dando-lhes a oportunidade de usufruir agora de gás natural e, no futuro, de gases renováveis através da mesma rede instalada", afirma Gabriel Sousa, presidente da comissão Executiva da GGND, destacando o contributo para "levar a competitividade ao interior do país, promovendo a coesão territorial e preparando o país para o futuro das energias renováveis".