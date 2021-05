Homem de 79 anos condenado por carícias a menina de oito anos em Arganil

Hoje às 16:15 Facebook

Um homem de 79 anos foi esta terça-feira condenado a uma pena de dois anos e três meses de prisão, suspensa por igual período, pela prática de dois crimes de abuso sexual de criança.

Os factos ocorreram em setembro de 2019 numa instituição do concelho de Arganil. Segundo a acusação, o arguido abordou a menor enquanto estava a ver televisão numa das salas do centro. Assim que se aproximou dela, e de acordo com os factos dados como provados em tribunal, "acariciou-lhe os seios e a parte genital" por cima da roupa "para satisfazer os seus desejos sexuais".

