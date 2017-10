Bombeiros feridos em acidente em Arganil já tiveram alta

Hoje às 10:42, atualizado às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dois bombeiros voluntários de Cantanhede que sofreram um acidente de viação na segunda-feira em Arganil já tiveram alta hospitalar.

A confirmação foi dada à agência Lusa pelo comandante da corporação, José Oliveira.

Os bombeiros, de 38 e 41 anos, sofreram ferimentos na sequência de um acidente com um camião tanque que se despistou cerca das 14.20 horas, na zona de Teixeira. As vítimas caíram de uma ribanceira com cerca de 20 metros, quando estavam no combate ao incêndio que deflagrou, sexta-feira, em Pampilhosa da Serra.

Os dois elementos foram transportados num helicóptero do INEM para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e tiveram alta esta terça-feira de manhã.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Um teve alta hospitalar às cinco horas e o outro por volta das nove, não se confirmando as piores suspeitas", disse o comandante José Oliveira, acrescentado que os dois bombeiros apresentam apenas escoriações.

O fogo, que teve início pelas 23.20 horas de sexta-feira, em povoamento florestal próximo de Castanheiro, localidade da freguesia de Fajão e Vidual, no município de Pampilhosa da Serra, alastrou ao concelho de Arganil.