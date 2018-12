Equipamentos de recreio furtados de escola em Arganil

Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Alguns equipamentos de jogo e recreio da Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Sarzedo, em Arganil, distrito de Coimbra, foram furtados no dia 22, sábado, durante o dia. ​​

Segundo informou a Câmara Municipal de Arganil, o alerta foi dado na passada quarta-feira, dia 26, pelo Agrupamento de Escolas daquele concelho. O autor ou autores do assalto aproveitaram-se do facto de o estabelecimento de ensino estar "encerrado por ocasião da interrupção letiva das férias de Natal".

"Os assaltantes forçaram a fechadura do portão principal da escola, danificaram as redes de vedação e levaram não só todos os equipamentos utilizados pelos alunos durante o tempo de recreio - escorrega, baloiços, molas, balizas de futsal e tabela de basquete - como o pavimento que se servia de base aos mesmos", lê-se na nota.

O valor do prejuízo é superior a 25 mil euros, atendendo a que os materiais em causa eram novos, uma vez que o estabelecimento sofreu obras de requalificação, em abril.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso.