Fogo destruiu casa e desalojou uma pessoa em Coimbra

Uma habitação foi destruída na madrugada desta segunda-feira por um incêndio e uma pessoa ficou desalojada, no concelho de Coimbra.

"A habitação ardeu por completo", disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), indicando que o morador "já foi realojado".

O alerta para o fogo, na povoação de Rios Frios, freguesia de Antuzede e Vil de Matos, foi dado cerca das 3.20 horas.

Estiveram no local os Bombeiros Sapadores de Coimbra, Voluntários de Coimbra e Voluntários de Brasfemes, além da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 40 profissionais e 11 viaturas.