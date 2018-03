Homenagem a Carlos Bica apoia vítimas dos incêndios em Arganil

Aníbal Rodrigues Hoje às 16:25 Facebook

Os lucros de um almoço de homenagem ao antigo piloto de ralis Carlos Bica vão reforçar a Conta Solidária de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Arganil, gerida pela respetiva Câmara Municipal.

Esta conta, criada para mitigar os efeitos dos fogos do ano passado, acumulava já 11.179,36 euros, antes deste contributo. Numa altura em que se comemoram 30 anos da primeira vez que Carlos Bica se sagrou campeão nacional de ralis e coincidindo com o 60º aniversário do homenageado, a família organizou este almoço, que juntou cerca de 130 participantes e decorreu este sábado, na antiga Cerâmica Arganilense.

Antes do almoço, foi inaugurada a exposição "Recordações dos Ralis do Carlos Bica", no átrio da Câmara Municipal de Arganil. Seguiu-se uma sessão, na qual o presidente do Município, Luís Paulo Costa, afirmou que Carlos Bica "representa bem a raça da nossa terra", tendo em conta que o antigo piloto é oriundo da freguesia arganilense Celavisa da Beira. Por seu turno, Carlos Bica congratulou-se por ver tantos amigos e familiares, incluindo o seu pai e o irmão, Jorge Bica, também ele antigo piloto.

Carlos Bica foi o primeiro piloto português a conquistar quatro títulos nacionais de ralis, entre 1988 e 1991. Pilotou máquinas que ficaram para a história mundial dos ralis como os Lancia Delta Integrale, 037 Rallye e Ford Escort.

Na homenagem participaram outros virtuosos do volante como António Coutinho, Jorge Ortigão, José Pedro Fontes, Pedro Azeredo, Pedro Matos Chaves ou Pinto dos Santos (este último tornou-se famoso aos comandos de uma Renault 4L), além do deputado socialista João Galamba.