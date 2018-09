Bárbara Figueiredo Hoje às 18:35 Facebook

Um incêndio que está a ocorrer nesta tarde de sábado, em Torrozelas, na localidade de Arganil, deixou desalojada uma família, tendo ardido toda a habitação.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) adiantou ao JN que o incêndio deixou desalojada uma família de quatro adultos e uma criança.



No local encontram-se os Bombeiros de Arganil e a Guarda Nacional Republicana (GNR), empregando com 22 elementos operacionais e 9 veículos.