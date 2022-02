Motorista da Câmara de Arganil morre em colisão

Um motorista da Câmara Municipal de Arganil morreu esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre um miniautocarro e um automóvel, em Vale de Zebras, Arganil.

Sebastião Gonçalves, de 50 anos, morreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para onde foi transportado depois do acidente, que ocorreu pelas 13 horas.



No acidente ficou ainda ferido com gravidade um médico, que também seguia no autocarro. Manuel Gama, que é também presidente da Assembleia Municipal do concelho vizinho de Góis, também foi transportado ao Hospital de Coimbra.