Anastacia é cabeça de cartaz da Expofacic em Cantanhede

A cantora norte-americana Anastacia é a cabeça de cartaz da edição deste ano da Expofacic, feira comercial, industrial e agrícola, que decorre de 27 de julho a 6 de agosto em Cantanhede.

Anastacia sobe ao palco da feira a 5 de agosto, juntamente com os Hybrid Theory, banda de tributo aos Linkin Park.

Com cerca de três décadas de carreira, Anastacia atingiu o sucesso em 2000 com o álbum "Not That Kind". O novo single, "Better Days", teve o videoclipe gravado em Lisboa.

Para além da norte-americana, atuam na feira comercial, industrial e agrícola Diogo Piçarra (27 de julho), Os Quatro e Meia (28), Victor Kley e Lon3r Johhny (29), Tony Carreira (30), Bárbara Bandeira e Ivandro (31), Nininho Vaz Maia e Álvaro de Luna (1 de agosto), Tributus Band Pink Floyd e Rui Veloso (2 de agosto), Papillon e Slow J (3 de agosto), João Só e Calema, a 4 de agosto.