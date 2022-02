Expofacic regressa este ano de 28 de julho a 07 de agosto

Hoje às 17:49 Facebook

Município de Cantanhede acredita que será a "melhor edição de sempre".

A Comissão Organizadora da Expofacic de Cantanhede confirmou que a 30.ª edição do evento decorrerá de 28 de julho a 07 de agosto. A decisão foi tomada na última reunião de Câmara.

Segundo a autarquia de Cantanhede, a decisão foi tomada na sequência de uma "auscultação prévia às principais entidades parceiras, as quais se manifestaram favoráveis à realização do certame e deram conta do seu interesse e disponibilidade para participarem".

O município acredita que edição deste ano da Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, que todos os anos junta dezenas de empresas e organiza concertos de conhecidas bandas nacionais e internacionais, "será a melhor edição de sempre".

Foi ainda apresentado o ponto de situação sobre o vasto conjunto de ações desencadeadas para acautelar uma programação de "qualidade" e garantir a montagem das estruturas e dos equipamentos.

Essas ações começaram há "bastante tempo", na perspetiva de que existisse condições para o regresso da Expofacic, referiu aquele município do distrito de Coimbra.

O evento foi adiado nos últimos dois anos, devido à pandemia provocada pela covid-19.