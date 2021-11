Foi fotografar o pôr do sol e salvou duas mulheres em Mira

João Pedro Campos Hoje às 21:06 Facebook

Luís Oliveira, dos Bombeiros de Cantanhede, viu mãe e filha a serem arrastadas por uma onda e resgatou-as.

Um bombeiro de Cantanhede salvou, no domingo à tarde, duas mulheres que foram arrastadas para o mar na Praia de Mira. Luís Oliveira foi à praia fotografar o pôr do sol, como costuma fazer com alguma regularidade, quando viu as duas mulheres, de 56 e 83 anos, a ser puxadas por uma onda. Atirou-se à água e conseguiu trazer as vítimas para a areia.

"Vivo em Mira e vou muitas vezes fotografar para a praia. Por volta das 16 horas vi as senhoras a serem arrastadas e fiz-me à água. Só tive tempo de tirar as chaves e o telemóvel e de ir socorrê-las", conta Luís Oliveira ao JN. Depois de as ter resgatado, deu-lhes as suas roupas e comunicou a situação ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes.