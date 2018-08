João Pedro Campos Hoje às 17:45 Facebook

Um homem morreu na tarde desta terça-feira na sequência de uma colisão frontal na Praia da Tocha. O óbito foi confirmado no local.

O acidente aconteceu pelas 16.30 horas, quando um veículo ligeiro, ao entrar na via oposta, chocou de frente com um camião de transporte de leite. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

No local estiveram os Bombeiros de Cantanhede e Montemor-o-Velho, num total de 17 elementos e seis veículos.