Virgínia Figueiredo: a primeira portuguesa com doutoramento em clarinete

Cresceu às portas da cidade de Coimbra, há 39 anos e, em 2003, foi para Los Angeles estudar, graças a uma bolsa da Gulbenkian.

Virgínia Costa Figueiredo, natural da Granja de Ançã (Cantanhede), foi a primeira portuguesa a obter um doutoramento em clarinete na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde reside. Agora, anda nas "bocas do mundo", por muito boas razões: a clarinetista vai ter uma participação ativa no novo filme coproduzido pelo norte-americano Brad Pitt, "The Last Black Man in San Francisco", que será apresentado este sábado no festival Sundance.

