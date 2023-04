Mãe e filhos feridos em despiste em Cantanhede 

Um despiste, este sábado de manhã, em Cantanhede, provocou ferimentos graves a uma mulher de 23 anos e a duas crianças, de cinco e seis anos.

O acidente aconteceu pelas 7.30 horas, na localidade de Pedreira, na freguesia de Febres. As vítimas são mãe e filhos.

Após o despiste, a viatura "bateu contra um eucalipto", contou ao JN fonte do socorro. Quando os elementos dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, do INEM e da GNR chegaram ao local, já as vítimas estavam "fora da viatura", tendo sido transportados para o Hospital da Universidade e para o Pediátrico de Coimbra, acrescentou.