Mulher morre a tentar resgatar cão de poço em Cantanhede

Uma mulher, de 49 anos, morreu ao tentar salvar um cão que tinha caído a um poço. O caso aconteceu na freguesia de Murtede, Cantanhede, na noite de quarta-feira.

Clarisse Fernandes terá estado a tratar dos animais da família num terreno próximo da sua propriedade. Quando se apercebeu que um cachorro teria caído a um poço sem proteção, tentou socorrê-lo sem sucesso. Ao dar pela falta de Clarisse, o marido procurou-a com o auxílio de um vizinho, acabando por encontrar a esposa num poço com mais de três metros de profundidade. Os Bombeiros Voluntários de Cantanhede foram chamados ao local, mas encontraram a vítima já sem vida junto ao cadáver do cão.

Clarisse trabalhava no Centro Social de Murtede, uma instituição de solidariedade social daquela freguesia. No exterior do edifício foi fixado um pano preto com a frase "obrigado Clarisse". Nas redes sociais da instituição foi colocada uma publicação de luto, que conta com mais de uma centena de mensagens de tristeza e apoio à família.